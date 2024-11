Mercato - PSG : Grande révélation sur le transfert d’un crack !

Pierrick Levallet

Le PSG a adopté une nouvelle stratégie de recrutement lors de l’été 2022. Le club de la capitale souhaitait arrêter d’empiler les stars et s’est donc mis à miser sur la jeunesse. La formation parisienne est notamment allée chercher Cher Ndour en 2023. Mais ce transfert n’était pas une idée de Luis Campos.

Lors de l’été 2022, le PSG a décidé de mettre un terme au bling-bling et à l’accumulation des stars. Le club de la capitale a décidé de se tourner vers la jeunesse pour monter un projet d’avenir. Les Rouge-et-Bleu ont alors missionné Luis Campos en qualité de conseiller football pour y parvenir. Et le Portugais, passé par le LOSC et l’AS Monaco en Ligue 1, s’est immédiatement mis au travail.

Le PSG a changé sa méthode de recrutement

Plusieurs cracks ont alors débarqué au PSG au cours des trois dernières années. En 2023, le pensionnaire de la Ligue 1 est notamment allé chercher Cher Ndour, qui était libre après son départ de Benfica. Mais jusqu’à présent, le milieu de terrain de 20 ans n’a pas réussi à se faire une place dans la capitale. Il a notamment été prêté à Braga l’hiver dernier, avant d’être envoyé à Besiktas cet été.

Cher Ndour n’était pas une idée de Luis Campos

L’idée de recruter Cher Ndour ne venait toutefois pas de Luis Campos au PSG. « Cher Ndour ? Ce n’est pas Luis Campos qui le fait, c’est Antero Henrique qui l’a ramené » a révélé Romain Molina sur sa chaîne YouTube. Reste maintenant à voir si l’international Espoirs italien finira par s’imposer au PSG à l’avenir. Luis Campos pourra toutefois se dédouaner si ce n’est pas le cas.