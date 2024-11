Mercato - Real Madrid : Le bourreau de Mbappé répond cash sur un transfert

Alexis Brunet

Mercredi soir, le Real Madrid se rendait à Liverpool pour un gros choc de Ligue des champions. Ce sont les Anglais qui se sont imposés (2-0), avec notamment une grosse prestation de Virgil Van Dijk. Le Néerlandais a fait très mal à Kylian Mbappé, qu’il pourrait d’ailleurs rejoindre à Madrid. Le défenseur central s’est exprimé sur une possible arrivée au sein de la Casa Blanca.

Les temps sont durs pour le Real Madrid actuellement en Ligue des champions. L’équipe de Carlo Ancelotti a enchainé une deuxième défaite de suite, cette fois-ci face à Liverpool. Les Madrilènes se sont inclinés 2-0 à cause de réalisations signées Alexis Mac Allister et Cody Gakpo. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, inexistant face aux Anglais, sont actuellement 24èmes du classement de C1 et donc tout proches d’une possible élimination.

Van Dijk répond sur un possible transfert au Real Madrid

Lors de la rencontre face à Liverpool, Kylian Mbappé n’a pas existé, en grande partie muselé par Virgil Van Dijk. Le défenseur a fait souffrir le champion du monde 2018, le mettant notamment au sol dans une position cocasse. Après la rencontre, le Néerlandais a d’ailleurs été questionné sur son futur et le Real Madrid. Alors qu’un journaliste lui posait une question sur son avenir, le joueur de Liverpool a semblé un peu surpris. « Quelle question directe, on ne pose pas ce genre de question directement. Mais écoutez, pour le moment, je ne peux rien dire. La seule chose que je peux dire c’est que je suis entièrement concentré sur Manchester City à partir de maintenant. » Relancé sur une possible arrivée au sein de la Casa Blanca, qui cherche un défenseur central, Van Dijk s’est montré une nouvelle fois très clair. Ses propos sont relayés par beIN SPORTS. « Vraiment ? Ils en ont besoin ? Je ne sais pas. Mais Rüdiger est là non ? Comme je vous l’ai déjà dit, je me concentre actuellement sur Manchester City et Liverpool, et je n’ai rien d’autre à dire sur mon avenir. »

Le Real Madrid a perdu Militão

Si le Real Madrid a besoin d’un défenseur central, c’est qu’il a perdu certains joueurs sur blessure dernièrement. Éder Militão s’est lourdement blessé face à Osasuna et il est indisponible jusqu’à la fin de la saison. David Alaba n’a lui toujours pas fait son retour à la compétition depuis sa blessure en décembre 2023.