Real Madrid : Mbappé a été «marabouté», il balance en direct !

Amadou Diawara

Depuis de longs mois, Kylian Mbappé vit un enfer. En effet, la star du PSG enchaine les problèmes à la fois sportif et extrasportif. Interrogé sur le calvaire de Kylian Mbappé ce mercredi soir, Emmanuel Petit - champion du monde avec l'équipe de France en 1998 - a affirmé que son compatriote français avait été marabouté.

Kylian Mbappé vit des moments très compliqués depuis de longs mois. Incapable d'évoluer à son meilleur niveau avec le Real Madrid, la star de 25 ans est également en plein litige avec le PSG. En effet, Kylian Mbappé a poursuivi le club de la capitale pour récupérer les 55M€ de salaires et primes non versés la saison dernière. Pour ne pas arranger les affaires de l'international français, il serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans un hôtel à Stockholm au mois d'octobre.

«Il a vraiment été marabouté»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Emmanuel Petit s'est prononcé sur le cas Kylian Mbappé. A en croire l'ancien international français, son compatriote a été marabouté. « Je pense qu’il a vraiment été marabouté. Bien sûr que je suis sérieux. Moi j’y crois à ces choses là. J’y crois, il y a pas mal de choses que je crois que nous les Occidentaux on ne croit pas, ce n’est pas dans notre culture, on est très cartésien. Moi j’y crois. C’est tout », a lancé Emmanuel Petit, avant d'en rajouter une couche.

«Si un organe part de la Lune, c’est lui qui se le prend»

« Si je pense au truc de Paul Pogba ? Je ne sais pas, mais depuis 2 ans… Moi aujourd’hui, quand tu me parles de Kylian Mbappé, j’ai toujours ça qui me revient en tête, j’ai l’impression que si un organe part de la Lune, on est plusieurs milliards sur Terre, c’est lui qui se le prend. Tellement il est chanceux en ce moment. (…) Mentalement, il faut qu’il soit très costaud. J’ai l’impression qu’il n'a pas gagné le cœur des supporters, il n’a pas gagné le vestiaire, auprès d’Ancelotti », a conclu Emmanuel Petit, champion du monde 1998 avec l'équipe de France.