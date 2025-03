Donnarumma viré après Liverpool ? La grande décision du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG a subi une défaite cruelle face à Liverpool mercredi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (0-1), Gianluigi Donnarumma est pointé du doigt pour s’être incliné sur la seule frappe cadrée des Reds. L’international italien n’est pas exempt de tout reproche, mais cela ne changerait rien à l’intention des dirigeants parisiens de prolonger son contrat.

Dominateur tout au long de la rencontre, le PSG a fini par s’incliner mercredi soir lors de la réception de Liverpool (0-1), en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds ont pu compter sur un Alisson Becker en grande forme et qui a permis à son équipe de rester dans le match, jusqu’au but d’Harvey Elliott dans les dernières minutes de la rencontre. La prestation du gardien de Liverpool contraste avec celle de Gianluigi Donnarumma.

Le PSG annoncé sur la piste de Chevalier

L’international italien (70 sélections) n’a rien eu à faire face à Liverpool, avant cette frappe d’Harvey Elliott, laissé étrangement seul par la défense du PSG. Gianluigi Donnarumma touche le ballon, mais sa main n’a pas été assez ferme pour lui permettre de sortir le tir du milieu de terrain des Reds. Alors qu’il n’est pas toujours rassurant, le gardien âgé de 26 ans se retrouve de nouveau au cœur des critiques, jusqu'à remettre en question son avenir au PSG.

Le PSG veut toujours prolonger Donnarumma

D’autant plus que, comme le rappelle le journaliste du Parisien Dominique Séverac, le club de la capitale serait en quête d’un nouveau gardien et est annoncé sur la piste de Lucas Chevalier (23 ans, LOSC). Toutefois, d’après les informations de RMC Sport, le PSG ne mettrait pas sur le dos de Gianluigi Donnarumma la responsabilité de la défaite face à Liverpool. En interne, les Parisiens insisteraient sur ses prestations en Ligue 1. Les négociations dans l’optique d’une prolongation de contrat seraient toujours en cours et l’optimisme serait même de mise.