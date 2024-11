Panique au PSG, le boss a pris une grande décision pour Luis Enrique

Alexis Brunet

Le PSG est dans une très mauvaise posture en Ligue des champions. Actuellement 25ème de Ligue des champions, le club de la capitale n’est pour le moment pas qualifié pour la phase à élimination directe. Malgré ces résultats décevants, Luis Enrique ne serait pas inquiété pour son poste, lui qui a récemment prolongé, même si ce n’est pas encore officiel.

L’étau se resserre de plus en plus pour le PSG. À force de collectionner les mauvais résultats en Ligue des champions, le club de la capitale n’aura bientôt plus le droit à l’erreur. Il reste trois matches aux Parisiens pour accrocher une qualification en phase à élimination directe. Au programme des joueurs de Luis Enrique : Salzbourg, Manchester City et Stuttgart.

PSG : «Personne ne sera viré», la grande annonce pour le mercato !

Luis Enrique en danger ?

Comme lors de chaque contre-performance en Ligue des champions, Luis Enrique est clairement ciblé par les critiques. Les reproches fusent sur le coach du PSG, mais cela ne devrait pas avoir de répercussions sur son avenir à Paris. Selon les informations de L’Équipe, le poste de l’Espagnol ne serait pas menacé et Nasser Al-Khelaïfi estimerait qu’il est encore l’homme de la situation pour le moment.

Luis Enrique a prolongé au PSG

Pour le moment, un départ de Luis Enrique du PSG est donc clairement exclu. De plus, le technicien espagnol a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027, sans que cela ne soit officialisé, preuve que l’on croit encore en lui à Paris.