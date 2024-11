F1 : Verstappen tacle McLaren, Red Bull valide !

Pierrick Levallet

Max Verstappen va vivre une fin de saison 2024 plus calme en F1. Le Néerlandais a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive après sa cinquième place au Grand Prix de Las Vegas. Le pilote de 27 ans en a alors profité pour lâcher un tacle à McLaren. Et Red Bull n’a pas manqué de valider ses propos.

Lors du Grand Prix de Las Vegas dimanche dernier, Max Verstappen a remporté son quatrième titre de champion du monde conséuctif. Sa cinquième place sur la piste américaine, devant Lando Norris, a été suffisante pour lui assurer ce nouveau sacre deux courses avant la fin de la saison de F1. Le Néerlandais en a donc profité pour lâcher un joli tacle à McLaren.

Verstappen tacle McLaren après son sacre

« Si les gens sont critiques et pensent que je ne peux gagner qu’avec la meilleure voiture, je leur ai prouvé qu’ils ont tort avec ce titre. [...] Serais-je devenu champion avec la McLaren ? Oui ! Et bien plus tôt aussi. En 2021, avec une autre voiture (la Mercedes), j’aurais aussi remporté le titre. En 2022, cela aurait été plus difficile, car Ferrari était peut-être un peu trop fragile à ce moment-là. Et l’année dernière ? Eh bien, cela aurait été un peu plus délicat, nous dominions vraiment avec la Red Bull » a avoué Max Verstappen après le Grand Prix de Las Vegas. Et Red Bull n’a pas manqué d’appuyer les propos du pilote de 27 ans.

«Max aurait fait mieux que Norris au volant de la McLaren»

« D’accord avec le fait que Verstappen aurait gagné le titre au volant d’une McLaren ? Oui, car il a certainement raison. Cette année, aucun autre pilote que Max n’aurait remporté le championnat du monde pour nous. Il n’avait certainement pas la meilleure voiture. Max aurait fait mieux que Norris au volant de la McLaren. Et chez nous il y aurait eu un autre pilote moins fort en face. CQFD comme on dit » a ajouté Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Le message est passé.