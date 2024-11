F1 : Jaloux d’Hamilton, Verstappen va activer une clause secrète ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen pourrait toutefois se décider à quitter l'écurie autrichienne bien avant la fin de son bail. En effet, plusieurs clauses de sortie lui permettent de se retrouver sur le marché afin de rejoindre une nouvelle équipe. Et il n'est pas impossible que le quadruple champion du monde se laisse tenter par cette idée, notamment après avoir vu l'engouement suscité par la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari.

Devenu quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen a toutefois conscience que la concurrence sera plus rude que jamais en 2025, et probablement encore plus en 2026, saison dont la hiérarchie est encore impossible à lire avec le changement de réglementation et la révolution des moteurs, des carburants et de la récupération d'énergie. Red Bull a pris le risque de concevoir son propre moteur, avec l'aide de Ford, ce qui pourrait inquiéter Max Verstappen face à des motoristes aussi puissants et expérimentés que Ferrari, Honda ou encore Mercedes. Par conséquent, le pilote néerlandais pourrait bien envisager un départ en 2026.

Verstappen envieux de l'engouement suscité par l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari ?

Et pour cela, il dispose de nombreuses clauses de sortie qui lui permettent de mettre fin à son engagement avec Red Bull. Elles concernent les performances de l'équipe ou encore la présence maintenue ou non d'Helmut Marko, dont Max Verstappen est très proche. Et surtout, selon L'EQUIPE le quadruple champion a suivi avec une certaine envie l'engouement suscité par la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari. Une petite forme de jalousie qui fait même dire à Verstappen que « tout pilote rêve un jour de conduire pour Ferrari ». Une sortie jamais anodine lorsqu'elle est faite par un quadruple champion du monde. Et d'autant plus dans une telle situation.

Un départ en 2026 n'est pas à exclure

En effet, L'EQUIPE ajoute que compte tenue de la révolution moteur de 2026, Max Verstappen pourrait très bien tester le marché et s'intéresser aux équipes motorisées par marque expérimentée à l'image d'Aston Martin qui sera propulsée par un bloc Honda. Et le quadruple champion du monde connaît très bien le motoriste japonais qui fournissait les moteurs de Red Bull. L'idée de voir débarquer Verstappen chez Aston Martin, où il retrouverait Jonathan Wheatley et Adrian Newey, deux anciennes têtes pensantes de l'équipe autrichienne, n'est pas à exclure.