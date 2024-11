F1 - Red Bull : Le clan Verstappen réclame une révolution !

Pierrick Levallet

Max Verstappen va vivre une fin de saison de F1 plus tranquille. Sacré champion du monde à l’issue du Grand Prix de Las Vegas ce dimanche, le Néerlandais vise néanmoins une cinquième couronne consécutive en 2025. Son père a alors exigé une révolution chez Red Bull pour lui permettre d’y parvenir.

Malgré une saison plus délicate que les précédentes en F1, le résultat est le même pour Max Verstappen. Le Néerlandais a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive à l’issue du Grand Prix de Las Vegas. Le pilote de 27 ans va donc vivre une fin d’année plus tranquille et se projette déjà sur 2025. Max Verstappen vise naturellement une cinquième couronne d’affilée. Son père a alors réclamé du changement chez Red Bull en vue de la saison prochaine.

«Quelque chose doit changer»

« Nous avons très bien commencé cette saison, mais ensuite nous avons reculé. Maintenant, c’est à l’équipe de voir comment les choses se passent en 2025. Red Bull n’a pas la voiture la plus rapide pour le moment, sinon Max gagnerait des courses. Le fait qu’il ait remporté le titre avec cette voiture parle de lui-même. Regardez les résultats de (Sergio) Perez. Quelque chose doit changer pour qu’ils soient à nouveau compétitifs » a lancé Jos Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Verstappen «est dans la forme de sa vie»

En attendant, Red Bull savoure le nouveau sacre de Max Verstappen. « Il a été exceptionnel toute l’année et nous sommes très fiers de lui, il a conduit de manière brillante. Il a remporté huit Grands Prix, il a remporté le championnat du monde à deux courses de la fin, on ne peut pas demander plus que ça. [...] Les statistiques le placent désormais également parmi les meilleurs. Il vient tout juste d’avoir 27 ans et il est dans la forme de sa vie, donc tant que nous pourrons continuer à lui offrir une voiture décente, il continuera à donner le meilleur de lui-même » a notamment exulté Christian Horner après le Grand Prix de Las Vegas.