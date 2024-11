F1 : Ferrari répond au gros coup de gueule de Charles Leclerc

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatrième dimanche à l’issue du Grand Prix de Las Vegas derrière Carlos Sainz, Charles Leclerc a exprimé sa colère à la radio envers son coéquipier, à qui il reproche de ne pas avoir respecté les consignes de Ferrari. Ce qui ne sera pas un problème selon Frédéric Vasseur, qui a tenté de calmer les tensions entre ses pilotes.

La fin de la collaboration entre Carlos Sainz et Charles Leclerc ne se fait pas en douceur. Respectivement troisième et quatrième, les deux pilotes ont rapporté des bons points à Ferrari le week-end dernier à Las Vegas, mais le Monégasque était très remonté contre coéquipier et n’a pas réussi à contrôler sa colère à l’issue de la course.

« En étant sympa je me fais baiser à chaque fois »

« C'est comme d'habitude. J'ai fait mon boulot, mais en étant sympa je me fais baiser à chaque fois. Ce n'est même pas une question d'être sympa, c'est juste du respect. Je sais que je ne dois rien dire, mais à chaque fois c'est pareil. Putain de pick-up, qu'est-ce que tu veux putain. Et la radio est allumée, je suis désolé », a lâché Charles Leclerc à la radio. Des tensions que Frédéric Vasseur a tenté d’apaiser.

Vasseur calme les tensions

« Je ne suis pas du tout inquiet. Je pense que, encore une fois, c'est toujours la même histoire : ils font des commentaires ou ils n'en font pas. Ils font des commentaires pendant le tour de décélération et ils n'ont pas toujours une vue d'ensemble. Nous en discuterons et ce ne sera pas un problème », a déclaré le directeur d’équipe de Ferrari, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Nous devons éviter de nous battre, mais à ce stade, je pense qu'en débutant le relais, il faut être en gestion, et Carlos en était déjà au troisième ou quatrième tour dans ce relais. Je pense que c'est plus le fait que la situation était vraiment compliquée pour tout le monde, mais nous en discuterons ce soir. Ce ne sera pas un problème. »