Espions, complot… Une star de Deschamps explique son buzz sur les réseaux !

Au cours des derniers jours, Jules Koundé s’est retrouvé au coeur d’un buzz inattendu sur les réseaux sociaux. En effet, une vidéo du joueur du FC Barcelone en train de courir en plein New York a été publiée. Une séquence improbable qui avait même étonné le principal intéressé. Mais que s’est-il passé ? Koundé a enfin dévoilé toute la vérité.

Mais que faisait Jules Koundé en train de courir à New York sous la pluie ? C’est une question que de nombreux internautes ont dû se poser dernièrement en voyant une vidéo du joueur du FC Barcelone diffusée sur les réseaux sociaux. Et même le joueur de Didier Deschamps en équipe de France ne comprenait pas ce qu’il faisait là. « J'ai tellement de questions. Pourquoi je courais ? Aucune idée. Où je courais ? Aucune idée. Pourquoi courais-je sous la pluie, avec le polo du FC Barcelone, au milieu de la rue comme un fou ? Comme si je devais de l'argent à quelqu'un. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Soyez responsable », avait réagi Koundé sur X à cette vidéo.

« Quand vous me voyais courir, j’allais à une station de vélos »

Invité de Zack Nani sur Twitch, Jules Koundé a finalement dévoilé toute la vérité à propos de cette course en plein New York. Ayant eu des explications, le joueur du FC Barcelone a alors expliqué : « Je foutais quoi à New York ? Pourquoi je suis allé courir comme ça ? Je m’en souvenais vraiment plus. Vu que j’ai publié, le lendemain, je suis arrivé aux vestiaires, les gens en parlaient. J’ai discuté avec un mec de la sécurité qui était avec nous. En fait, c’était en pré-saison à New York cet été. C’était le jour où on partait, où on rentrait à Barcelone. On avait un événement Spotify, on fait l’événement, c’est pour ça que j’étais en polo et après l’événement, on devait rentrer en bus. Et moi, tu connais, on a deux, trois heures devant nous, je décide de prendre un vélo, d’aller me balader. Je suis un kiffeur. Je me balade à vélo dans New York et je pose le vélo parce que je rentre dans une boutique. Et tout d’un coup, il pleut. Quand il pleut à New York, c’est pour de vrai, il pleut de fou. Comme je suis grave pas concentré comme mec, j’ai perdu la notion du temps. Il y avait une heure pour rentrer à l’hôtel. Je me suis rendu compte que j’étais en retard. Donc là quand vous me voyais courir, j’allais à une station de vélos pour prendre un vélo pour rentrer à l’hôtel parce que j’étais en retard ».

« C’est une vidéo de complotiste »

Par ailleurs, à propos de la vidéo, Jules Koundé a fait une autre révélation pour le moins improbable. « Quand j’ai vu la vidéo, j’ai dit : « Oh le fou ». Ce qui est trop marrant, c’est que je suis allé voir la vidéo originale, c’est un mec qui n’a rien à voir, il filmait son pote. Et le gars dans la vidéo, il parle de complot de fou. C’est une vidéo de complotiste. Il dit que les mecs qui sont en train de faire des travaux ne sont pas des vrais mecs du bâtiment, ce sont des espions. Ça n’a aucun sens », a expliqué le joueur du FC Barcelone.