Neymar : Sa relation «dévastatrice» avec une star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, Lionel Messi a eu la possibilité d’évoluer à nouveau aux côtés de Neymar pendant deux saisons au PSG, mais c’est bien son temps passé au FC Barcelone avec le Brésilien qui a marqué le champion du monde 2022. D’ailleurs, pour Simplemente Futbol, la légende du Barça a évoqué une relation spéciale avec l’ancien numéro 10 du Paris Saint-Germain.

Entre 2013 et 2017, Lionel Messi et Neymar ont partagé le même vestiaire au Camp Nou. De cette union, deux titres de champion d’Espagne ont été raflés, trois Coupes du roi ainsi qu’une Ligue des champions en 2015 grâce à un succès contre la Juventus en finale (3-1). A compter de 2014 et du transfert de Luis Suarez en provenance de Liverpool, le trio d’attaque appelé la MSN (Messi, Suarez, Neymar) a vu le jour.

«Difficile de qualifier le partenariat entre Neymar et Suarez de meilleur, mais il était certainement spécial»

Une force de frappe offensive qui a fait trembler les défenses européennes pendant la conquête de la coupe aux grandes oreilles en 2014/2015 sous la houlette de Luis Enrique. En interview pour Simplemente Futbol, Lionel Messi est revenu sur cette période faste pour le FC Barcelone et ses socios. « Il est difficile de qualifier le partenariat entre Neymar et Suarez de meilleur, mais il était certainement spécial. Leur présence a apporté une toute nouvelle dynamique : nous n'avions pas besoin de construire chaque attaque à partir de rien ». Le mariage entre Messi et Neymar est terminé depuis 2023 et leurs départs respectifs du PSG pour l'Inter Miami et Al-Hilal. En fin de contrat à Santos au mois de juin, le Brésilien a néanmoins fait part de son souhait d'à nouveau retrouver l'Argentin à l'avenir dans un vestiaire.

«D'une force de contre-attaque dévastatrice. Tous deux étaient des finisseurs mortels»

De sa relation avec Neymar, l’octuple Ballon d’or avait la capacité de lancer des assauts dévastateurs pour déstabiliser n’importe quel bloc défensif comme il l’a rappelé. « Avec eux, nous disposions d'une force de contre-attaque dévastatrice. Tous deux étaient des finisseurs mortels, d'excellents dribbleurs et pouvaient faire basculer un match en quelques secondes ».