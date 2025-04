Transferts : Le PSG a signé plus fort que Neymar !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lancé dans le grain bain par Luis Enrique il y a seulement quelques mois, Désiré Doué se sent comme un poisson dans l'eau au PSG. A 19 ans, l'ailier est déjà comparé à certains grands talents comme Neymar, un ancien de la maison parisienne. Selon l'un de ses formateurs à Rennes, le joueur français pourrait même surpasser son aîné.

Il n’est pas Brésilien, mais Français. Pourtant, Désiré Doué manie le ballon comme un véritable magicien sud-américain. A 19 ans, l’ailier tricolore n’est qu’au début de sa carrière. Sous le maillot du PSG, le joueur découvre le haut niveau, notamment les hauts sommets de la Ligue des champions. Malgré des hauteurs nouvelles, Doué se montre imperméable à la pression. Son sang-froid sur la pelouse de Liverpool et son but extraordinaire en quart de finale aller face à Aston Villa lui ont permis de se créer une jolie réputation en Angleterre, où certains ont osé établir une comparaison avec Neymar, et ils ne sont pas les seuls.

Doué, le nouveau Neymar

Il y a quelques jours, Bertrand Latour avait noté quelques ressemblances avec l’ancien génie brésilien. « Je trouve qu’il est pas très français dans l’idée de jouer les qualités qui sont les siennes. Il y a un peu cette filiation là (avec Neymar). Et c’est un joueur qui a une fibre un peu différente des joueurs que l’on forme habituellement » avait déclaré le journaliste.

« Il peut marquer une génération »

Ancien formateur de Doué à Rennes, Laurent Viaud valide sans problème cette comparaison. Par contre, il estime que le joueur du PSG pourrait surpasser son aîné en raison de son professionnalisme et de son hygiène de vie irréprochable. « Il est fan de Neymar. Si je veux oser la comparaison entre les deux, je pense qu’il y en a un qui est très travailleur et l’autre l’était beaucoup moins. Quand on voit où a pu arriver Neymar, si on octroie le même talent à Désiré avec la mentalité d’un Ronaldo, ça peut faire un joueur qui, dans le futur, peut marquer une génération » a-t-il déclaré dans un reportage diffusé par le Canal Champions Club sur Canal +.