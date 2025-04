«Des psychopathes» : Luis Enrique prend la porte, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge du quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa, Olivier Dacourt est revenu sur son incroyable épopée avec Leeds lors de la saison 2000/2001. Le club anglais avait atteint les demi-finales de la compétition en éliminant le Barça de Luis Enrique avant de se faire éliminer par un autre club espagnol, le FC Valence.

La saison 2000/2001 a été marquée par l’incroyable parcours de Leeds en Ligue des champions. Placé dans un groupe composé du FC Barcelone de Luis Enrique, du Besiktas et de l’AC Milan, la formation avait pris la deuxième place, juste derrière le club italien. Membre de ce groupe, Olivier Dacourt est revenu sur cette formidable épopée.

Tombeur de Luis Enrique, Dacourt raconte

« Le parcours était extraordinaire. On avait sorti le FC Barcelone, la Lazio... Le premier match (en phase de groupes), on va jouer au Camp Nou et on en prend quatre (0-4, le 13 septembre 2000). Ma tête, elle avait tourné. On se dit que ça va être très long. Il y avait Rivaldo, Kluivert, Cocu, De Boer (Frank), une équipe de psychopathes. Luis Enrique, j'avais pris son scalp parce qu'on les élimine quand ils viennent chez nous à Elland Road (1-1, le 24 octobre 2000). Un des plus beaux matches, c'est celui de la Lazio. On va gagner 1-0 là-bas (le 5 décembre 2000) sur une combinaison Viduka-Smith. On affrontait une équipe championne d'Italie avec Veron, Simeone, Nesta et on avait fait une démonstration » a confié l’ancien international tricolore dans les colonnes de L’Equipe.

Leeds est tombé aux portes de la finale

A l’époque, les seize qualifiés étaient répartis ensuite dans quatre groupes de quatre. Placé avec la Lazio Rome, Anderlecht et le Real Madrid, Leeds avait pris la deuxième place, se donnant le droit d'affronter le Deportivo la Corogne en quarts de finale. « On gagne 3-0 à Elland Road, c'était exceptionnel. Djalminha, Fran, Scaloni... ils avaient une équipe de malades et on les avait mangés tout cru. La nuit après le match, ça avait été improbable, on avait bien fêté ça (rires). On savait qu'il y avait un retour, mais 3-0 en Ligue des champions... Personne ne nous attendait là, c'était magique. Au retour, on avait perdu 2-0, on avait souffert mais c'était suffisant » a confié Dacourt. Leeds tomba au tour suivant face au FC Valence, mais cette performance reste dans la mémoire des principaux acteurs.