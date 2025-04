Adil Rami : L’association insolite avec une femme politique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières semaines, Adil Rami était partout à la télévision. Sur TF1 dans Danse avec les Stars, l’ancien joueur de l’OM est également sur M6 dans l’émission Les Traitres. Au casting de cette dernière, aux côtés du champion du monde 2018, on retrouve notamment Raquel Garrido. Femme politique, sa présence aux côtés des autres personnalités en a interpellé plus d’un…

M6 a réuni du beau monde pour la nouvelle saison de son émission Les Traitres. Au casting de celle-ci, on pouvait notamment retrouver Adil Rami, Alizé Cornet, Jade Leboeuf, Bianca Costa, Dominique Tapie, Sophie Tapie, Anthony Colette, Seth Gueko ou encore Raquel Garrido. La présence de la femme politique a d’ailleurs fait réagir, y compris ses compagnons d’aventures dans Les Traitres. Un mélange des genres qu’Anthony Colette, ancien danseur de Danse avec les Stars, a trouvé amusant.

« Je l’ai trouvé très cool »

Présent au micro de Sud Radio, Anthony Colette s’est ainsi exprimé sur la participation de Raquel Garrido à l’émission Les Traitres. Concernant la femme politique, il a alors fait savoir : « Je suis arrivé avec des préjugés du fait que ce soit une femme politique ? Je suis arrivé avec des préjugés, mais je pense tout le monde. On en a parlé librement, c’est ça qui était cool aussi. Tout le monde s’entendait bien, il y avait une bonne ambiance. En vérité, on ne parlait pas tant que ça politique dans le jeu. On parlait de la vie et ce qui se passait dans la vie. Moi, j’avais plein de préjugés et au final, j’ai juste rencontré une personne avec qui c’était agréable de passer du temps. Je l’ai trouvé très cool ».

« Tu ne t’attends pas à voir Raquel Garrido avec un Seth Gueko à côté »

Alors qu’on a pu voir Raquel Garrido aux côtés d’Adil Rami ou encore Seth Gueko, Anthony Colette a expliqué à ce propos : « Le mélange des genres ? Je trouve ça sympa, c’est très drôle. Tu ne t’attends pas à voir Raquel Garrido avec un Seth Gueko à côté, une Dominique Tapie. Je trouve le mélange assez intéressant. Après, est-ce que ça décrédibilise un peu le politique ? Je ne sais pas ».