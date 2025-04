Adil Rami, le verdict est tombé sur TF1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Difficile à prédire, Adil Rami était pourtant ce vendredi soir sur TF1 pour disputer la finale de Danse avec les Stars. En concurrence avec Lénie et Florent Manaudou, l’ancien joueur de l’OM pouvait donc rêver d’être sacré. Auteur d’une progression fulgurante, Rami avait des raisons d’y croire. Le trophée de DALS lui est-il alors revenu ?

Au cours de sa carrière de joueur de football, Adil Rami en a disputé des finales. Et voilà qu’il faut désormais en ajouter une autre, celle de Danse avec les Stars. En effet, après des semaines de compétition, bien accompagné par sa danseuse, Ana Riera, le champion du monde 2018 avait réussi à se hisser jusqu’à la dernière marche. Et pour tenter de vaincre Lénie et Florent Manaudou, Rami avait énormément bossé.

Adil Rami termine 3ème !

Les efforts d’Adil Rami au cours des derniers jours en compagnie d’Ana Riera ont-il alors porté leurs fruits ce vendredi soir sur TF1 ? La réponse est non. Alors qu’ils étaient donc 3 en finale de Danse avec les Stars, Rami a échoué à la troisième marche du podium, voyant ainsi Lénie et Florent Manaudou se disputer à 2 le trophée de DALS.

Lénie sacrée !

Grande favorite de Danse avec les Stars, Lénie était donc au rendez-vous pour l’emporter. Pour cela, il fallait ainsi battre Florent Manaudou et sa danseuse, Elsa Bois. Ce qui a été le cas. En effet, après le vote du public, c’est bien l’ancienne candidate de Star Academy qui a été sacrée et Lénie succède ainsi à Natasha St-Pier au palmarès de DALS.