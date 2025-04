Adil Rami, sa terrible mésaventure !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ex-défenseur de l'OM et de l'AC Milan notamment, Adil Rami fait parler de lui pour ses apparitions médiatiques et télévisuelles nombreuses. En interview dernièrement, alors que ses deux fils Zayn et Madi l'ont surpris pendant Danse avec les stars, le champion du monde 2018 a fait un surprenant aveu sur l'accouchement de ses jumeaux et son oubli terrible à la maternité.

Depuis qu'il a arrêté sa carrière de footballeur à la fin de la saison 2022/2023, Adil Rami ne se fait pas discret pour autant. Que ce soit par le biais de l'émission des Traîtres sur M6 ou Danse avec les stars à laquelle il a participé à la finale vendredi soir, le champion du monde 2018 est partout.

«J'avais retenu qu'un seul prénom qu'on avait validé ensemble»

Cependant, de par ses problèmes récurrents de concentration, une belle mésaventure lui est arrivée au moment de l'accouchement de ses jumeaux Zayn et Madi il y a 8 ans de cela comme il l'a dernièrement raconté. « Quand madame était enceinte, elle cherchait les prénoms et parfois elle m'en parlait. Et moi, j'ai un problème de concentration, j'étais focus sur mes matchs et je lui faisais totalement confiance. J'avais retenu qu'un seul prénom qu'on avait validé ensemble ».

«J'étais seul au monde à ce moment-là»

« Entre-temps, moi, je rentre de sélections, je m'endors dans la chambre. Mon téléphone sonne, je me réveille, je réponds et on me dit : 'Madame est partie, elle a perdu les eaux, elle est partie à l'hôpital pour accoucher'. Je dis : 'Pardon ? C'est quoi cette dinguerie ?'. Je ne sais pas quoi faire, je me prépare et j'y vais ». Après l'accouchement, le moment de la tuile donc pour Adil Rami alors que sa compagne de l'époque Sidonie Biémont n'était pas en mesure de l'aider. « Madame est shootée, et là, on me demande le prénom des bébés. Je dis que je ne sais plus. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Je me souvenais d'un prénom, Zayn, et le deuxième, je ne m'en souvenais plus. Je lui ai demandé, mais elle ne pouvait pas me répondre bien évidemment. J'étais seul au monde à ce moment-là. Ça m'apprendra à dormir debout ». a conclu Rami à Magicmaman.