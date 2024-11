F1 : L'énorme craquage de Charles Leclerc à Las Vegas !

Arnaud De Kanel

Quatrième du Grand Prix de Las Vegas, Charles Leclerc a totalement craqué à la radio. Le pilote monégasque était furieux après Carlos Sainz qui avait pour consigne de ne pas attaquer son coéquipier qu'il a finalement doublé pour monter sur la troisième marche du podium. La goutte de trop pour Leclerc qui n'a pas mâché ses mots.

La saison 2024 de Formule 1 est pliée. Ce dimanche à Las Vegas, Max Verstappen est devenu champion du monde pour la quatrième année consécutive. Le pilote néerlandais s'est classé cinquième, juste derrière Charles Leclerc. Le Monégasque fait parler de lui puisqu'il a totalement pété les plombs dans sa radio en reprochant l'attitude agressive de Carlos Sainz qui lui a coûté le podium.

«En étant sympa je me fais bais** à chaque fois»

« C'est comme d'habitude. J'ai fait mon boulot, mais en étant sympa je me fais baiser à chaque fois. Ce n'est même pas une question d'être sympa, c'est juste du respect. Je sais que je ne dois rien dire, mais à chaque fois c'est pareil. Putain de pick-up, qu'est-ce que tu veux putain. Et la radio est allumée, je suis désolé », a pesté Charles Leclerc. Face aux médias, il s'est un peu calmé, déclarant : « Je ne veux pas entrer dans les détails des problèmes avec Carlos. On s'est dit des choses et aujourd’hui, ça ne s’est pas passé comme ça. C’est bon pour l’équipe mais moins bon pour le championnat des pilotes pour lequel je me bats pour la 2e place (il a 21 points de retard sur Lando Norris, NDLR). Je sais que je dois compter sur moi-même. »

«On en parlera entre nous»

Carlos Sainz n'a pas souhaité envenimer la situation. « Je ne parle devant les médias. On en parlera entre nous comme on le fait toujours. Ce sont des choses qui restent entre nous », a assuré le pilote espagnol qui quittera Ferrari à l'issue de la saison. La tension est à son comble.