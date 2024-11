F1 : «Incroyable», Verstappen hallucine après son titre !

Pierrick Levallet

Et de quatre ! S’il n’a pas remporté le Grand Prix de Las Vegas ce dimanche, Max Verstappen a malgré tout été sacré une nouvelle fois champion du monde. La saison n’a pourtant pas été simple pour le Néerlandais, qui a connu plus de difficultés que les années précédentes au volant de sa Red Bull. Le pilote de 27 ans se dit malgré tout fier de rejoindre certaines légendes dans l’histoire de la F1.

Le Grand Prix de Las Vegas a scellé la course au titre au championnat des pilotes ce dimanche. S’il ne s’est pas imposé, puisqu’il a terminé 5e à un peu plus de 16 secondes de George Russell (1er), Max Verstappen a malgré tout été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Ce nouveau titre lui permet de rejoindre des légendes comme Alain Prost et Sebastian Vettel dans l’histoire de la F1. Le pilote de Red Bull avoue d’ailleurs qu’il n’aurait jamais envisagé faire une telle carrière.

«C’est quelque chose que je n’aurais imaginé possible»

« Je ne m'y attendais pas. J'espérais obtenir quelques victoires, quelques podiums, pourquoi pas un titre... Et puis on a mis sur la piste une nouvelle voiture. Être quatre fois champion du monde, c'est incroyable. C’est quelque chose que je n’aurais imaginé possible. La saison a été longue, compliquée. J'ai eu des moments difficiles. Il a fallu que je reste calme. On a commencé de façon incroyable après ça a été plus difficile. On est resté soudé. Je me sens soulagé et très fier » a confié Max Verstappen au micro de Canal+ après le Grand Prix de Las Vegas.

Douche froide pour Norris, Verstappen savoure

Le Néerlandais va donc pouvoir passer une fin de saison plus tranquille. Alors qu’il reste encore le Grand Prix du Qatar et celui d’Abu Dhabi, Max Verstappen sait que le titre ne peut plus lui échapper désormais. Malgré ses efforts, Lando Norris n’aura pas réussi à rattraper son retard sur son rival de chez Red Bull. Le pilote de McLaren va donc devoir attendre la saison 2025 pour espérer détrôner Max Verstappen, qui savoure son quatrième titre de champion du monde.