F1 : Red Bull fait peur à McLaren !

Jean de Teyssière

La saison de McLaren est exceptionnelle. L’écurie britannique a réussi à concrétiser les belles choses entrevues l’année dernière et à trois courses de la fin, elle est en bonne posture pour remporter le championnat du monde des constructeurs devant Ferrari et Red Bull. Mais le PDG, Zak Brown, se méfie d’un retournement de situation tragique.

Avant l’antépénultième course de la saison à Las Vegas, McLaren est leader du championnat des pilotes avec 36 points d’avance sur Ferrari et 49 sur Red Bull. Mais en une course, de nombreuses choses peuvent être reversées et il ne faut pas crier victoire trop vite.

«36 points peuvent s’évaporer en un week-end»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Zak Brown, le PDG de McLaren évoque la course au titre des constructeurs : « Je me sens bien là où nous sommes. C’est très stressant parce que nous l’avons fait, nous sommes en mesure de gagner un titre. Je n’ai jamais été dans ce cas. Nous n’avons pas été dans ce cas là depuis 1998 pour le titre constructeurs. Mais 36 points d’avance peuvent s’évaporer en un week-end de course et Ferrari pourrait facilement terminer premier ou deuxième, tout peut arriver dans une course urbaine comme nous l’avons vu au Brésil. Donc, pour ceux qui sont venus me voir avec la conclusion évidente que nous avions déjà remporté le championnat, j’ai envie de leur mettre un coup de poing dans le nez. Vous pouvez dire cela pour Max Verstappen car il est à cheveu du titre. Mais pas nous. Je pense que beaucoup de gens ont demandé ce que nous faisions différemment maintenant et nous ne voulons rien faire différemment. Nous voulons faire exactement ce qui nous a amenés là où nous sommes. »

«Nous n’allons pas célébrer avant d’avoir le droit de célébrer»

« Prendre les choses une course à la fois, les pieds sur terre, et je pense que nous l’avons vu depuis le début de l’année. Max a remporté cinq ou six courses d’affilée, moi-même et je pense que presque tout le monde s’est dit : Oh, ce championnat est terminé et nous voilà. Je pense que cela montre à quelle vitesse les choses peuvent changer, poursuit Brown. Je pense donc que le moment où vous pensez avoir réussi quelque chose avant d’être d’avoir transformé l’essai est une grave erreur à commettre. Je suis donc satisfait de notre situation actuelle, mais nous sommes très concentrés et nous n’allons pas célébrer tant que nous n’aurons pas, je l’espère, gagné le droit de célébrer. »