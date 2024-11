F1 : Après Verstappen, Mercedes prépare une signature surprise !

Arnaud De Kanel

Confrontée au départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, l'écurie Mercedes avait approché Max Verstappen en tout début de saison. Le pilote néerlandais n'avait pas donné suite et quelques mois plus tard, Mercedes nommait Kimi Antonelli. Les Flèches d'Argent travaillent désormais sur le retour de Valtteri Bottas.

L'actualité transferts aura été très riche cette saison en Formule 1. L'annonce du départ de Lewis Hamilton de Mercedes pour rejoindre Ferrari a provoqué un séisme sans précédent. Immédiatement, les Flèches d'Argent avaient contacté Max Verstappen comme confirmé par L'Equipe ce lundi matin. Avec la promotion de Kimi Antonelli, Mercedes œuvre en coulisses pour trouver un pilote de réserve. Des discussions ont démarré avec Valtteri Bottas.

«Nous avons discuté»

Le principal intéressé l'a d'ailleurs confirmé dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Nous avons discuté. Nous avons discuté pendant un certain temps, mais bien sûr ce week-end, nous nous sommes beaucoup concentrés sur la course. Mais de belles paroles de sa part et je suis sûr que nous reprendrons bientôt contact. Bien sûr, je veux examiner toutes mes cartes, mais quand on regarde cela (l’option Mercedes), il y a beaucoup de choses positives. Revenir dans la famille Mercedes - c’est être dans une grande équipe. Et c’est une grande marque qui peut créer beaucoup d’opportunités pour l’avenir. Donc, oui, c’est une option et je suis reconnaissant qu’il y ait des gens qui soient prêts à m’accepter pour ce rôle », a admis Bottas. Le Finlandais se donne tout de même un temps de réflexion car il n'est pas encore prêt à assumer un rôle de remplaçant.

«J’essaie encore de réfléchir à ce qui va suivre»

« C’est le problème. Si le remplaçant n’est pas présent à toutes les courses et que quelque chose se passe et que vous n’êtes pas là, vous n’avez pas cette chance. Il faut penser à ce genre de choses et il faut aussi en parler avec eux et avec l’équipe. J’essaie encore de réfléchir à ce qui va suivre », a ajouté Valtteri Bottas.