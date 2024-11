F1 - Red Bull : Coup de tonnerre à venir avec Max Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Tout juste sacré champion du monde pour la quatrième année consécutive, Max Verstappen continue d'écrire son histoire avec Red Bull. Mais jusqu'à quand ? Sous contrat jusqu'en 2027, le Batave pourrait quitter l'écurie autrichienne bien plus tôt que prévu.

Max Verstappen l'a fait. Malgré une deuxième partie de saison très compliquée, le Néerlandais est devenu, dimanche à Las Vegas, champion du monde de Formule 1 pour la quatrième année consécutive. Une grande satisfaction pour Red Bull qui pourra compter sur son pilote jusqu'en 2027. A moins que...

Verstappen partira quand il en aura envie

Max Verstappen est lié à Red Bull jusqu'en 2027 mais il existe des clauses dans son contrat qui pourraient lui permettre de partir plus tôt. En effet, L'Equipe nous apprend que le désormais quadruple champion du monde est maitre de son destin. S'il veut rester, il restera, et s'il souhaite partir, il partira avant 2027. Il devrait être au volant de sa Red Bull en 2025, lui qui n'avait pas donné suite aux sollicitations de Mercedes en début d'année après l'annonce du transfert de Lewis Hamilton vers Ferrari. Cela pourrait être totalement différent en 2026.

La tentation d'un départ pour 2026 ?

Malgré la dégringolade de Red Bull, Max Verstappen a ses repères avec l'écurie autrichienne et c'est sans doute pour cela qu'il a accepté de poursuivre en 2025. Or, avec la nouvelle réglementation qui arrivera en 2026, les compteurs seront remis à zéro et ça pourrait être le moment opportun pour aller voir ailleurs. Chez Mercedes, où il n'avait pas recalé Toto Wolff, ou peut-être chez Aston Martin. Au sein de l'écurie britannique, il y retrouverait Adrian Newey ainsi que son motoriste, Honda. Un facteur très important qui pourrait jouer dans l'avenir de Verstappen, l'homme qui a remis le constructeur japonais sur le devant de la scène. Red Bull n'est donc pas à l'abri d'une décision choc de Max Verstappen l'an prochain.