F1 : Tout juste sacré, Verstappen prévient déjà Schumacher et Hamilton

Après 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen ajoute une quatrième ligne à son palmarès en devenant champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Sa cinquième place à Las Vegas a suffi au pilote néerlandais pour devenir quadruple champion du monde. Plus que trois et il rejoindra les légendes Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Un record qu’il a en tête, même s’il sait que ce sera compliqué.

Max Verstappen n’a pas gagné le Grand Prix de Las Vegas mais pourtant, tous les regards étaient braqués sur lui ! George Russell s’en doutait certainement, lui qui a remporté sa troisième victoire cette saison. Avec désormais quatre titre de champion du monde, Max Verstappen rejoint Alain Prost et Sebastian Vettel mais a encore quelques légendes en ligne de mire.

FOUR-MIDABLE 👏



Max Verstappen joins five other F1 legends in becoming a four-time world champion 🏆🏆🏆🏆#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/j0Z9aMxdsS — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

«Si cela arrive, cela arrivera»

Max Verstappen sait qu’il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir s’il veut rejoindre Lewis Hamilton et Michael Schumacher avec 7 titres de champion du monde, comme il l’explique dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Il faut avoir la bonne équipe pour pouvoir atteindre cet objectif sur une longue période. Ce n’est pas quelque chose que j’ai décidé de faire. Bien sûr, si cela arrive, cela arrivera. Mais je suis déjà très fier d’en avoir gagné quatre. Je veux dire qu’au bout du compte, gagner un ou sept titres, c’est la même chose, n’est-ce pas ? Mais, bien sûr, si vous pouvez le répéter plusieurs fois, c’est très bien. Et, bien sûr, je sais que si nous avons à nouveau cette opportunité, je veux dire, même si la voiture n’était pas la plus rapide, nous l’avons quand même gagné, alors je sais toujours que lorsque je m’assois dans la voiture, je vais donner tout ce que j’ai. »

«Impatient de voir ce que nous pourrons faire l’année prochaine»

« Et bien sûr, au cours des dernières années, j’ai également grandi en tant que pilote et vous devenez définitivement plus complet. D’une certaine manière, je suis donc très impatient de voir ce que nous pourrons faire l’année prochaine, poursuit-il. Pour l’instant, on ne sait pas encore à quel point nous serons compétitifs. Mais pour l’instant, je vais simplement profiter du moment présent. »