F1 : L'annonce étonnante de Verstappen après son sacre

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a terminé cinquième, devant Lando Norris. C’était exactement ce qui lui fallait pour remporter un quatrième sacre mondial de suite ! Grâce à ce quatrième titre de champion du monde, il rejoint des légendes comme Alain Prost et Sebastian Vettel et en est très fier même s’il estime avoir eu de la chance.

Sur les t-shirts de toute l’équipe Red Bull, un seul mot : M4X. Le A du Néerlandais a été remplacé par le chiffre 4, comme son nombre de titre de champion du monde. Un sacré évènement pour celui qui aura vécu une année compliquée, marquée par une longue série de dix courses consécutives sans victoires…

FOUR-MIDABLE 👏



Max Verstappen joins five other F1 legends in becoming a four-time world champion 🏆🏆🏆🏆#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/j0Z9aMxdsS — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

«Nous avons eu de la chance»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen était très heureux de ce quatrième sacre consécutif : « 4 titres ? Ça sonne très bien. Oui, c’est quelque chose qui, quand on grandit dans la course automobile et qu’on voit toutes ces statistiques de pilotes légendaires, nous fait dire : ’C’est très impressionnant et j’espère qu’un jour je pourrai simplement monter sur le podium, gagner une course, peut-être remporter un championnat’. C’est déjà assez difficile d’en gagner un. Bien sûr, il faut aussi avoir un peu de chance pour être dans la bonne situation d’équipe afin de gagner encore plus. Mais oui, nous avons eu de la chance. Mais je pense que c’était plutôt le cas pour les trois premiers championnats. »

«Nous avons surperformé»

« Cette année, nous avons bien démarré, mais nous avons eu beaucoup de courses difficiles. Et c’est quelque chose dont je suis très fier, dans ces courses difficiles où nous n’avions certainement pas la voiture la plus rapide, nous sommes restés soudés en tant qu’équipe. Nous avons également travaillé très dur à l’usine, nous sommes restés calmes la plupart du temps, analyse Verstappen. Et nous n’avons pratiquement pas commis d’erreurs. Nous avons vraiment maximisé, voire surperformé à certains endroits. De plus, nos adversaires n’ont pas non plus réussi à gagner les points qu’ils auraient dû. Et toutes ces choses, bien sûr, comptent lorsque vous vous battez pour un championnat. »