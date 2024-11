F1 - Verstappen : C'est enfin terminé !

Arnaud De Kanel

Cette fois-ci, il n'y a plus de suspense. Cinquième du Grand Prix de Las Vegas devant Lando Norris, Max Verstappen a remporté un quatrième titre de champion du monde. Il n'y a désormais plus d'enjeu dans cette saison dont beaucoup de fans commençaient à se désintéresser en raison de l'excitant épisode 2025 qui approche.

Max Verstappen est champion du monde ! Dimanche matin à Las Vegas, le Néerlandais est venu mettre un terme à cette saison 2024, trop peu passionnante et interminable pour certains. Les deux derniers Grands Prix seront encore plus difficiles à suivre car seul le championnat constructeurs sera en jeu et que les yeux sont rivés sur l'exercice 2025.

Verstappen champion

« Je ne m'y attendais pas. J'espérais obtenir quelques victoires, quelques podiums, pourquoi pas un titre... Et puis on a mis sur la piste une nouvelle voiture. Être quatre fois champion du monde, c'est incroyable. C’est quelque chose que je n’aurais imaginé possible. La saison a été longue, compliquée. J'ai eu des moments difficiles. Il a fallu que je reste calme. On a commencé de façon incroyable après ça a été plus difficile. On est resté soudé. Je me sens soulagé et très fier », a déclaré Max Verstappen qui, avec quatre titres, rejoint Alain Prost et Sebastian Vettel au palmarès. Avec l'officialisation de ce sacre, difficile de ne pas penser à 2025.

Les yeux rivés sur 2025

La saison 2025 promet énormément. D'une part, Red Bull ne domine plus comme avant et il y aura certainement une lutte acharnée pour le titre. De plus, 2025 marque également la venue de Lewis Hamilton chez Ferrari, l'attraction principale de l'exercice à venir. « Les gens voulaient déjà être en 2025 au moment de la siganture d'Hamilton. On sent que l'excitation reprend : le pilote le plus titré de l'histoire va bientôt rejoindre l'écurie la plus titrée et la plus mythique. Et dans un contexte où la réglementation ne va pas changer. Nous resterons sur les bases de compétitivité et de concurrence de cette saison », se souvient Julien Fébreau pour L'Equipe. 2025 est déjà dans toutes les têtes donc mais il reste encore deux Grands Prix à courir. Au Qatar tout d'abord, puis à Abu Dhabi.