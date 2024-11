F1 : Verstappen sacré, Red Bull s’enflamme !

Pierrick Levallet

C’est fait ! Ce dimanche, malgré sa cinquième place au Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen est devenu champion du monde pour la quatrième fois de sa carrière. Le Néerlandais a longtemps bataillé au volant de sa Red Bull comparé aux saisons précédentes. Christian Horner n’a d’ailleurs pas manqué de s’enflammer après le nouveau sacre du pilote de 27 ans.

«Il est dans la forme de sa vie»

« C’est incroyable, Max a fait un travail incroyable, il a été exceptionnel toute l’année et nous sommes très fiers de lui, il a conduit de manière brillante. Il a remporté huit Grands Prix, il a remporté le championnat du monde à deux courses de la fin, on ne peut pas demander plus que ça. Il monte simplement dans la voiture et il donne le meilleur de lui-même, c’est un être humain formidable. Cela le place parmi les grands, les statistiques le placent désormais également parmi les meilleurs. Il vient tout juste d’avoir 27 ans et il est dans la forme de sa vie, donc tant que nous pourrons continuer à lui offrir une voiture décente, il continuera à donner le meilleur de lui-même » a notamment lancé Christian Horner dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Verstappen «soulagé et très fier» après son titre

Max Verstappen, lui, savoure son nouveau sacre. « Je ne m'y attendais pas. J'espérais obtenir quelques victoires, quelques podiums, pourquoi pas un titre... Et puis on a mis sur la piste une nouvelle voiture. Être quatre fois champion du monde, c'est incroyable. C’est quelque chose que je n’aurais imaginé possible. La saison a été longue, compliquée. J'ai eu des moments difficiles. Il a fallu que je reste calme. On a commencé de façon incroyable après ça a été plus difficile. On est resté soudé. Je me sens soulagé et très fier » a-t-il notamment lancé.