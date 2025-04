PSG-OM : L'improbable rendez-vous chez le psy !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quand elle était joueuse de football, Melha Bedia portait... le maillot du PSG. Un comble pour celle qui est une fan de l'OM. Revenant sur cette situation, celle qui est aujourd'hui humoriste et actrice a révélé avoir parlé de ce sujet à son psychologue. Et la réponse de ce dernier a également été dévoilée.

Le PSG et l'OM sont deux des plus grands ennemis du football français. Et pourtant, les trahisons sont nombreuses. Ça a encore été le cas l'été dernier. Formé au PSG, Adrien Rabiot n'a pas hésité à s'engager avec l'OM, s'attirant à cette occasion les foudres des supporters parisiens. Fan du club phocéen, Melha Bedia a elle joué pour le club de la capitale comme elle l'a raconté lors de son passage sur France 5 dans C à Vous.

« J'ai joué au PSG, mais je suis vraiment pour l'OM »

Avant d'être humoriste et actrice, Melha Bedia jouait donc au foot. Et c'est au PSG que celle qui est fan de l'OM tapait dans le ballon. « J'ai été joueuse au PSG ? Tout à fait... et pour l'OM. C'est le drame de ma vie. J'ai joué au PSG, mais je suis vraiment pour l'OM », a-t-elle expliqué en direct.

« J'en ai parlé à mon psy mais apparemment c'est normal »

Une situation pour le moins incongrue, ce qui a d'ailleurs amené Melha Bedia a en parlé à son psy visiblement. C'est ainsi que la fan de l'OM et ex-joueuse du PSG a révélé : « J'en ai parlé à mon psy mais apparemment c'est normal. Je m'auto-sabote ».