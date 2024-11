F1 : Verstappen réalise un «coup de maître»

Pierrick Levallet

Alors qu’il reste encore deux courses à disputer, Max Verstappen a été sacré champion du monde de F1 pour la quatrième année consécutive à l’issue du Grand Prix de Las Vegas. La saison n’a pas été de tout repos pour le Néerlandais, qui a connu des hauts et des bas. Red Bull estime d’ailleurs que le pilote de 27 ans a réalisé une prouesse tactique sur la piste américaine ce dimanche.

Et de quatre ! Malgré sa cinquième place au Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a de nouveau été sacré champion du monde ce dimanche. Le Néerlandais rejoint ainsi des légendes comme Alain Prost et Sebastian Vettel, qui comptent aussi quatre couronnes. La saison n’a pourtant pas été de tout repos pour le pilote de 27 ans, qui a connu des hauts et des bas. Red Bull a d’ailleurs félicité Max Verstappen pour sa prouesse tactique sur la piste américaine.

«Quand il le faut, il utilise sa tête»

« Je l'ai félicité pour cette incroyable performance et aussi pour la façon dont il a piloté ici avec intelligence. Je pense qu'un meilleur résultat aurait pu être possible. Mais le championnat du monde était l'objectif principal et cela montre aussi l'incroyable niveau de maturité que Max a atteint. Quand il le faut, il utilise sa tête. Aujourd'hui, c'était un coup de maître tactique. Il a montré ce qu'il était possible de faire en termes de vitesse dans les premiers tours, puis il a pris la tête du championnat et a ramené la voiture à la maison en toute confiance et dans un style vraiment magnifique » a ainsi confié Helmut Marko dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Verstappen «soulagé et très fier» après Las Vegas

Max Verstappen, lui, a savouré son quatrième titre de champion du monde à l’issue du Grand Prix de Las Vegas. « Je ne m'y attendais pas. J'espérais obtenir quelques victoires, quelques podiums, pourquoi pas un titre... Et puis on a mis sur la piste une nouvelle voiture. Être quatre fois champion du monde, c'est incroyable. C’est quelque chose que je n’aurais imaginé possible. La saison a été longue, compliquée. J'ai eu des moments difficiles. Il a fallu que je reste calme. On a commencé de façon incroyable après ça a été plus difficile. On est resté soudé. Je me sens soulagé et très fier » a notamment lancé le pilote de Red Bull, qui connaîtra des courses plus tranquilles au Qatar et à Abu Dhabi pour terminer la saison.