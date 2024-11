PSG : Le mercato s’affole pour la nouvelle sensation de Ligue 1 !

Axel Cornic

Depuis le départ de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain assure avoir changé de projet, préférant miser sur les jeunes talents comme João Neves. Le prochain pourrait venir de Ligue 1, puisque le club parisien serait sur les traces de Maghnes Akliouche, la nouvelle pépite de la formation de l’AS Monaco.

Avec Luis Enrique, la jeunesse est au pouvoir. Oubliez le PSG qui empilait les stars, la priorité est désormais donnée au développement d’un collectif basé sur des jeunes talents ! On l’a vu cet été, avec les arrivées de Désiré Doué ou de João Neves, avec ce dernier qui a d’ailleurs mis très peu de temps à s’affirmer comme un titulaire en puissance.

Akliouche, la nouvelle pépite de Ligue 1

Le prochain pourrait bien être Maghnes Akliouche, l’une des grandes révélations de cette première partie de saison en Ligue 1. D’après les informations exclusives de TMW, le PSG serait en pole pour s’attacher ses services, mais il faudra convaincre l’AS Monaco de le laisser filer, avec son prix sur le marché qui ne cesse d’ailleurs d’augmenter au fil de ses prestations plus que convaincantes.

« Pour moi, c'est un joueur international »

Pour son entraineur Adi Hütter, le jeune joueur de 22 a en tout cas déjà tout pour s’affirmer déjà au plus haut niveau, même en équipe de France ! « S'il a le niveau international ? Oui, depuis longtemps. Pour moi, c'est un joueur international. C'est un exemple » a récemment confié le coach de l’AS Monaco. « Il était dans nos équipes de jeunes, puis dans notre groupe élite et maintenant en équipe première. Vous pouvez imaginer quel est son prochain palier ».

Enorme concurrence pour le PSG ?

Mais Maghnes Akliouche semble également s’être déjà fait un nom à l’étranger ! Le quotidien transalpin Tuttosport assure en effet que la Juventus ainsi que le Napoli le suivraient de très près depuis le début de la saison, avec l’AS Roma qui serait un peu en retrait. Mais le crack de l’AS Monaco plairait également à l’Atlético de Madrid en Espagne, ainsi qu’à plusieurs clubs de Premier League.