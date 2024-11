Mercato - OM : Paul Pogba a fait son choix !

Axel Cornic

Désormais libre depuis la rupture de contrat à l’amiable trouvée avec la Juventus, Paul Pogba cherche un nouveau club pour relancer une carrière à l’arrêt depuis deux ans. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais une folle rumeur lancée par Patrice Evra et qui a pris de l’ampleur au fil des semaines l’envoie notamment vers l’Olympique de Marseille.

Inconcevable il y a encore quelques saisons, la rumeur liée à Paul Pogba ne semble plus si étrange. Car si l’international français reste un objectif extrêmement ambitieux, l’OM pourrait bien être le tremplin parfait pour se relancer après des nombreuses polémiques sportives et extra-sportives, ainsi qu’une suspension pour dopage.

« Pogba était déjà sondé par l’Olympique de Marseille »

Ces dernières semaines, plusieurs sources ont alimenté les spéculations autour d’une possible arrivée de Pogba à l’OM et c’est le cas de Thibaud Vézirian. « En juin, de lui-même, Pogba avait parlé en privé à des gens qui me l’ont dit qu’il était déjà sondé par l’Olympique de Marseille pour venir » a expliqué le journaliste, sur sa chaîne Twitch.

Il veut jouer en Europe

En tout cas, le Champion du monde 2018 semble être prêt à donner au moins une chance à l’OM ! D’après les informations de TMW, Paul Pogba aurait la ferme intention de trouver un club en Europe dès janvier 2025, puisqu’il ne souhaiterait opter pour l’Arabie Saoudite ou encore la MLS qu’en dernier recours.