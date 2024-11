Pogba - OM : En direct, il balance une bonne nouvelle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba à l'OM, ça pourrait devenir une réalité ! Selon les informations de la presse italienne, le club marseillais aurait commencé à travailler sur cette piste. Et le joueur ferait même d'un retour en France une priorité. Dans un premier temps, cette idée avait laissé songeur Dave Appadoo. Mais le journaliste semble, aujourd'hui, emballé.

Paul Pogba à l’OM, le débat est lancé. Si certains sont déjà enthousiasmés par cette idée, d’autres sont plus dubitatifs. Ce fût le cas de Dave Appadoo, qui a expliqué sa position sur le plateau de L’Equipe de Greg.

L'incroyable rumeur Pogba

« Pogba à l'OM ? Dans un premier temps, je n'étais pas forcément d'accord, parce que j'envisageais Pogba maintenant, et je me dis dans une saison, il va y avoir des attentes etc. Mais Pogba, c'est pas avant mars la fin de sa suspension, et je me dis que sur une fin de saison à Marseille, où il va rester deux mois de compétition à peu près, et les jeux seront peut-être faits... » a confié le journaliste.

« Il aurait quelques matchs dans les jambes »

Mais depuis, Appadoo a changé d’avis et milite pour une arrivée de Pogba à l’OM. « En vue de la saison prochaine, il pourra arriver lancé, parce qu'il aura pris la température du club, parce qu'il serait face à un nouvel environnement, il aurait quelques matchs dans les jambes, et ça lui permettrait de faire une saison complète » a-t-il confié.