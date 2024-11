Pogba, Rabiot… La mèche est vendue pour la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Adrien Rabiot, un autre international français pourrait débarquer à l'OM, et pas n'importe lequel. Champion du monde en 2018 et libre de tout contrat, Paul Pogba serait la grande priorité de la direction marseillaise. Pour le journaliste Thibaud Vézirian, ces opérations confirment la nouvelle dimension prise par la formation phocéenne.

« Rêvons plus grand». Ce mantra inscrit en grand dans un autre club français pourrait aussi s’appliquer à l’OM. Après une dernière saison à jeter, le club marseillais s’est reconstruit autour de Roberto de Zerbi. Dans son sillage, plusieurs joueurs expérimentés se sont engagés comme Pierre-Emile Höjbjerg ou encore Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français n’avait pas prévu de se rendre à l’OM, mais le discours des dirigeants l’ont convaincu. Pas sûr qu’il ait été question dans les discussions d’une vente de l’équipe ou d’une arrivée d’investisseurs saoudiens. Pourtant, ce dossier serait clos si l’on en croit les propos de Thibaud Vézirian.

Vézirian confirme la vente de l'OM

« La vente de l’OM arrivera en temps et en heure. McCourt à travers la cession de l’OM cherche à avoir de nouveaux business avec le Moyen-Orient dans le cadre de son projet Liberty X et il est en train d'y parvenir (…) Il y a deux ans, je n’avais pas le même discours, tout a changé sur le plan économique, politique… » a déclaré le journaliste.

La rumeur Pogba confirme la nouvelle ?

Et la rumeur Paul Pogba ne fait que confirmer la nouvelle dimension prise par l’OM selon lui. « Donc à l’OM, au niveau des rumeurs pour le milieu de terrain, on est passé de Morgan Sanson, Olivier Ntcham sous McCourt, et en claquant des doigts, les rumeurs désormais, c'est Rabiot, qui a signé, et Paul Pogba. Ce qui est bien, c'est donc que l’OM a normalisé l’exceptionnel. On peut dire merci au sponsor particulier et aux partenaires stratégiques, comme CMA CGM, qui ont aidé à plus que doubler le budget de Marseille depuis 2021, comme par hasard. La valorisation du club a suivi » a-t-il lâché sur Twitch.