OM : «Devenir l’anti-PSG», Longoria se fait recadrer !

Dernièrement, Pablo Longoria s’est exprimé sur son projet pour l’OM et sur son souhait de devenir « l’anti-PSG », à savoir le rival du club de la capitale. Christophe Dugarry doute de la capacité de Marseille à devenir le principal concurrent de Paris et estime que son projet ne tient que sur un homme, Roberto De Zerbi.

Avec son projet de trois ans mis en avant depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM veut se positionner comme le principal rival du PSG en Ligue 1. « Marseille a un propriétaire américain qui croit au leadership. Nous avons un projet de revitalisation du club sur trois ans : l'objectif est de devenir l'anti-PSG. En attendant, nous sommes la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des champions », a confié Pablo Longoria cette semaine au Corriere della Sera.

« Tu ne seras jamais le rival du Paris Saint-Germain »

« Tu ne seras jamais le rival du Paris Saint-Germain. Le propriétaire du PSG c’est un des pays les plus riches du monde, qu'est-ce que tu veux rivaliser ? Ça n'arrivera jamais », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien attaquant de l’OM et champion du monde 1998 avec l’équipe de France estime qu’avec son projet, l’OM devrait se contenter de « bien travailler », et pas forcément avoir l'ambition de concurrencer le PSG.

« Le vrai projet de Marseille, c’est de bien travailler »

« Le projet sur trois ans, c’est De Zerbi, c’est que ça ton projet. Benatia a insisté sur De Zerbi. C’est ça ton projet en définitive et ce n'est rien d'autre. Malheureusement, le football ne te propose que ça, qu’est-ce que tu veux faire d’autre ? Ils ont proposé des joueurs à De Zerbi, ils lui ont donné les joueurs qu’il avait envie apparemment, c’est à lui de trouver les solutions. S’ils commencent à perdre 10 matchs d'affilée, tu vas voir le projet comment il va exploser (...) Je pense que le vrai projet de Marseille, c’est de bien travailler. Quand tu vois des résultats et un manque d’envie de certains joueurs sur des matchs, je trouve qu’il faut insister là-dessus », a ajouté Christophe Dugarry.