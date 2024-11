OM : Longoria menace le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis la fin de saison dernière et l’arrivée de Roberto De Zerbi, qui s’est engagé jusqu’en juin 2027, Pablo Longoria veut de la stabilité à l’OM et met en avant un projet de trois ans. Comme il l’a fait savoir au Corriere della Sera, son objectif est d’être le principal opposant de son rival parisien et devenir « l’anti-PSG ».

Ces trois dernières années, cinq entraîneurs ont pris place sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. Pablo Longoria est désormais en quête de stabilité et c’est pourquoi il veut s’inscrire dans la durée avec Roberto De Zerbi, qui a signé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2027.

« Un projet de revitalisation du club sur trois ans »

Un projet de trois ans que l’OM met en avant ces derniers mois, que ce soit par la voix de Medhi Benatia ou Roberto De Zerbi. Durant ces trois années, l’objectif de Pablo Longoria est de revitaliser le club et de devenir « l’anti-PSG », comme il l’a confié au Corriere della Sera.

« L'objectif est de devenir l'anti-PSG »

« Marseille a un propriétaire américain qui croit au leadership. Nous avons un projet de revitalisation du club sur trois ans : l'objectif est de devenir l'anti-PSG. En attendant, nous sommes la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des champions », a déclaré Pablo Longoria.