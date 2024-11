Une hécatombe va profiter à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À deux jours de la réception de l’OM, Will Still a fait le point sur les joueurs à sa disposition ce jeudi en conférence de presse. En plus des suspensions de Kodir Khusainov et de Facundo Medina, l’entraîneur du RC Lens devra composer avec un groupe restreint en raison de plusieurs blessures pour cette rencontre.

Après s’être imposé lors de la réception du FC Nantes lors de la précédente journée (3-2), le RC Lens se prépare à recevoir l’OM samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. En plus des retours tardifs de sélection de M’Bala Nzola, Andy Diouf et Johanner Chavez, Will Still a annoncé plusieurs absences pour cette rencontre ce jeudi en conférence de presse.

Still fait le point sur les absences pour la réception de l’OM

« On aura un groupe au complet demain sur une seule séance. Au niveau des blessés, Martin (Satriano) est toujours indisponible, Ruben (Aguilar), Jimmy (Cabot), Ismaël Ganiou », a déclaré Will Still. L’entraîneur du RC Lens ne pourra également pas compter sur Wesley Saïd, absent pendant « encore une ou deux semaines. »

Un doute sur la présence de Frankowski

Rentré plus tôt de sélection en raison d’un problème aux adducteurs, Przemyslaw Frankowski est incertain contre l’OM. « C’est un point d’interrogation. On va essayer de l’intégrer au groupe. Il y a un risque, mais on va essayer. Si ça ne marche pas, ce sera pour la semaine prochaine à Reims », a indiqué Will Still.