Mercato : Un joueur du RC Lens va priver le PSG d’un transfert très attendu ?

Arnaud De Kanel

En marge des plans de Luis Enrique, Milan Skriniar semble de plus en plus proche d’un départ lors du mercato hivernal. Relégué à un rôle secondaire au PSG, le défenseur slovaque serait sur la liste des joueurs à transférer. La Juventus, en quête de renforts défensifs, a coché le nom de Skriniar. Cependant, l’intérêt de la Vieille Dame pour Kevin Danso, pilier du RC Lens et cible de longue date, pourrait jouer les trouble-fêtes.

À l’aube de l’ouverture du mercato hivernal, le PSG affiche une stratégie bien définie : alléger son effectif et optimiser un groupe resserré autour des idées de Luis Enrique. Plusieurs joueurs en marge du projet sportif sont concernés, et parmi eux, Milan Škriniar se trouve en première ligne. Arrivé avec de grandes attentes, le défenseur slovaque n’a pourtant pas réussi à s’imposer, se contentant d’un rôle presque symbolique sur le terrain. Le club de la capitale espère ainsi profiter de cette fenêtre de transferts pour libérer de l’espace dans l’effectif et recentrer ses forces sur des éléments plus alignés avec les plans de son entraîneur espagnol. Une opération dégraissage qui s’annonce cruciale pour mieux équilibrer l’équipe et répondre aux ambitions du club.

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

La Juve à un plan B en cas d'échec pour Skriniar

Le Parisien Milan Skriniar reste une cible de choix en Serie A. Selon les dernières informations relayées par La Gazzetta dello Sport, le défenseur central bénéficie toujours d'une forte cote de popularité en Italie. La Juventus, en quête de solutions pour pallier les blessures qui affaiblissent son arrière-garde, aurait fait de l'ancien pilier de l'Inter une priorité absolue. Cependant, un obstacle de taille pourrait freiner cette opération : le salaire élevé que perçoit actuellement Skriniar au Paris Saint-Germain. Consciente de cette difficulté, la Vieille Dame ne se repose pas uniquement sur cette option et garde un plan B dans son viseur, prête à activer une alternative si le dossier principal venait à se compliquer.

Un plan B nommé Danso

La Juventus explore ses options sur le marché des transferts, et un nom bien connu de la Ligue 1 émerge comme solution alternative : Kevin Danso. Le solide défenseur central du RC Lens, tout proche de rejoindre l'AS Roma l'été dernier, est désormais dans le radar de la Vieille Dame. Si les négociations avec le PSG pour Milan Skriniar n'aboutissent pas, le club turinois pourrait intensifier son intérêt pour l'Autrichien, devenu une pièce maîtresse du dispositif lensois. Un dossier à suivre de près alors que la Juve scrute les opportunités pour renforcer son arrière-garde.