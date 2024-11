Transfert à 50M€, l’annonce qui va rassurer le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désiré Doué, recrue estivale du PSG pour 50M€, traverse une période d'adaptation délicate. Arrivé du Stade Rennais, le joueur de 19 ans peine à s'imposer dans l'équipe parisienne, se contentant majoritairement d’entrées de jeu avec Luis Enrique. Son entraîneur chez les Espoirs Gérald Batoicle ne s’alarme pas, rappelant son jeune âge.

Les premiers mois de Désiré Doué au PSG ne sont pas simples. Recruté pour 50M€ par le club de la capitale, en concurrence avec le Bayern Munich dans ce dossier, le joueur formé au Stade Rennais peine à trouver sa place, se contentant d’un rôle dans la rotation pour combler les manques aux postes offensifs. Une situation qui le frustrerait d’après L’Équipe. De son côté, son entraîneur chez les Espoirs Gérald Baticle relativise.

« Pour un joueur de 2005, ça demande encore plus de temps »

« Je suis très content et très fier de l'avoir avec nous. Je le vois comme un joueur de 2005. Les Espoirs sont une catégorie de jeunes joueurs, mais là, avec Désiré, on parle de très jeunes joueurs, confie-t-il, rapporté par L’Equipe. Il est parti d'un grand club pour un très grand club, le Paris-SG, qui réclame une période d'adaptation. Et pour un joueur de 2005, ça demande encore plus de temps. Désiré a déjà performé et peut aller plus haut. À lui de marquer des points sur chaque minute qu'il aura. »

Le PSG a confiance

L’Equipe assure dans ses colonnes du jour que le PSG reste optimiste concernant Désiré Doué. Luis Enrique avait poussé pour le recrutement du milieu offensif, qu’il considère comme un grand joueur en devenir.