Mercato - PSG : C’est une «libération», il jubile après son transfert !

Marco Asensio a réalisé des débuts plus que prometteurs avec le PSG en inscrivant deux buts en trois matchs de Ligue 1 avant sa blessure à la mi-septembre. Ses premiers pas au Parc des princes resteront gravés à jamais dans sa mémoire d’après les dires du principal intéressé. Et ce, pour une raison toute particulière.

Pendant le mercato estival de 2023, le PSG a mis la main sur pas moins de 12 recrues en incluant Xavi Simons quand bien même il s’en était allé du côté du RB Leipzig en prêt. Marco Asensio a été l’une des recrues bouclées par le Paris Saint-Germain. Après avoir effectué l’intégralité de sa carrière à Majorque, à l’Espanyol Barcelone et surtout au Real Madrid, l’international espagnol a choisi le PSG au terme de son contrat à la Casa Blanca pour la suite de sa carrière.

«Je voulais vraiment marquer pour ce club et c'est un moment dont je me souviendrai»

Afin de s’intégrer le plus rapidement possible à son nouveau club, Marco Asensio a mis toutes les chances de son côté en s’acclimatant directement à sa nouvelle équipe et aux infrastructures du Campus PSG. Il ne restait alors plus qu’à réussir ses débuts sur les terrains. Il aura fallu attendre le deuxième match du Paris Saint-Germain à domicile contre le RC Lens pour ouvrir son compteur but. Ce qui avait été perçu comme étant une libération par Marco Asensio.

« Mon premier match avec le PSG s'est déroulé au Parc des Princes, devant nos supporters, j'ai eu un très bon sentiment, je me suis senti très à l'aise, nous avons pu gagner et, c'était un très bon début pour moi et j'ai été très content de ce match. Mon premier but en Ligue 1, c'était contre Lens, à domicile. C'était un beau but, je voulais vraiment marquer ce premier but et pour moi, c'était aussi un peu une libération, parce que je voulais vraiment marquer pour ce club et c'est un moment dont je me souviendrai ».

«Les supporters ont scandé mon nom, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais»

En interview pour les médias du PSG dans le cadre du programmes « Premières », Marco Asensio a d’ailleurs fait une révélation touchante par rapport à un geste des supporters qu’il n’oubliera jamais.

« C'était une très bonne sensation et il y avait aussi ma famille dans les tribunes, et j'ai pu leur dédier ce but. J'ai reçu le ballon, je l'ai pris de l'extérieur de la surface et j'ai réalisé une belle frappe. C'était un beau but. Et les supporters ont scandé mon nom, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. »