Mercato : Le PSG a déjà déniché l'héritier de Donnarumma ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté Matvey Safonov pour le mettre en concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Malgré tout, le club de la capitale serait prêt à recruter un nouveau gardien en 2025. En effet, les hautes sphères du PSG auraient observé Lucas Chevalier, portier du LOSC, cette saison.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Alexandre Letellier, Sergio Rico et Keylor Navas ont tous quitté le PSG librement et gratuitement. Pour venir épauler et concurrencer Gianluigi Donnarumma à Paris, Matvey Safonov a été recruté lors du dernier mercato estival. Et alors qu'Arnau Tenas est toujours sous contrat avec le PSG, un nouveau gardien pourrait tout de même débarquer en 2025.

Le PSG en pince pour Lucas Chevalier

Selon les informations de TBR Football, le PSG aurait été alarmé par les performances de Lucas Chevalier avec le LOSC. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter. D'ailleurs, le PSG serait déjà passé à l'action sur ce dossier.

Le PSG a observé Chevalier cette saison

A en croire TBR Football, la direction du PSG aurait observé Lucas Chevalier cette saison. Gianluigi Donnarumma peut trembler. Pour rappel, le portier de 23 ans est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le LOSC, et il vient d'obtenir sa toute première convocation avec l'équipe de France. Toutefois, Lucas Chevalier compte toujours aucune sélection en Bleu.