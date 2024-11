Succession de Mbappé : La décision à 75M€ qui change tout pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a plié bagage après sept années de bons et loyaux services au PSG à la dernière intersaison. En parallèle, il fut question d’une éventuelle arrivée de Victor Osimhen afin de le remplacer à Paris. Mais il n’en a rien été et le discours vous l’avait prédit dès le mois de juillet. La décision du Napoli de baisser le montant de sa clause libératoire pourrait cependant inverser la tendance.

Victor Osimhen est un joueur qui figure dans les petits papiers du PSG depuis plusieurs années à présent. Le10sport.com vous dévoilait en octobre 2023 qu’en plus de Bernardo Silva et de Marcus Thuram, Luis Campos avait essuyé un échec dans la course à la signature du serial buteur nigérian pendant le mercato estival de cette année-là. Kylian Mbappé annonçait en février dernier sa décision de ne pas prolonger son contrat au président Nasser Al-Khelaïfi. Obligeant le Paris Saint-Germain à se pencher sur son successeur.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Le feuilleton Osimhen n’a rien donné l’été dernier

Rapidement, le nom de Victor Osimhen a été lié au champion de France par The Athletic notamment. Mais finalement, pendant tout le mercato estival et malgré les incessantes rumeurs au sujet d’une éventuelle venue de celui qui est devenu indésirable au Napoli, le conseiller football du PSG qu’est Luis Campos ne s’est jamais penché sur le dossier Osimhen comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en juillet dernier. Le projet de Campos et de l’entraîneur Luis Enrique était de compter sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Victor Osimhen bradé par le Napoli, le PSG a le feu vert pour 75M€ !

Cependant, la donne sportive semble changer petit à petit pour Randal Kolo Muani au PSG. Si bien qu’il est question d’un potentiel départ de l’international français pendant le mercato hivernal. En parallèle, la direction du Napoli aurait grandement perdu patience avec Victor Osimhen prêté à Galatasaray. La clause libératoire incluse dans son contrat courant jusqu’en juin 2026 serait passée de 130 à 75M€ si l’on se fie aux informations de la Gazzetta dello Sport. Reste à savoir si ce coup de théâtre incitera le PSG à faire machine arrière.