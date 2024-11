PSG - Succession à Mbappé : Une folie à 250M€ annoncée, l’improbable stratégie !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Barcelone l’affirme, le PSG serait passé à l’action pour remplacer Kylian Mbappé par Lamine Yamal avec une offre historique de 250M€, qui aurait fait du crack espagnol le joueur le plus cher de l’histoire. La formation parisienne a rapidement démenti l’annonce faite par le club culé, qui aurait un but bien précis.

Pour combler le départ de Kylian Mbappé, le PSG a lorgné plusieurs joueurs, dont Lamine Yamal. Auteur d’un Euro de haute volée avec l’Espagne, le crack du FC Barcelone plaît particulièrement à Luis Enrique et Luis Campos, au point d’imaginer la formation parisienne réaliser une folie pour s’attacher ses services ? C’est en tout cas le bruit que fait courir les dirigeants catalans ces dernières semaines. « Ils sont venus me voir pour acheter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non il y a six mois. C'est le joueur le plus en vogue au monde », lâchait notamment le président Joan Laporta.

Mercato - PSG : Ce joueur pousse pour son transfert ! https://t.co/eUIr0ndFO0 pic.twitter.com/ku8ecH7UWw — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

Le PSG dément à « un million de pour cent »

Invité d’El Chiringuito lundi soir, Enric Masip, conseiller de Laporta, est allé encore plus loin en insinuant très fortement que le PSG était à l’origine de ladite offre. « Le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée. Nous l’avons même jamais envisagée », a-t-il fait savoir, affirmant que la proposition venait de France. Une fake news, affirme le PSG, démentant à « un million de pour cent » cette information auprès de L’Équipe.

Pourquoi le Barça a menti ?

Le Parisien assure également qu’aucune offre du PSG n’est tombée malgré l’intérêt pour Lamine Yamal et justifie la sortie du FC Barcelone. Alors que ses finances sont toujours scrutées de près après son déficit de la saison dernière, le club culé aurait volontairement surévalué son joueur pour s’attirer les bonnes grâces du fair-play financier et faire gonfler la cote d’autres joueurs en vue du prochain mercato.