Transferts : L'ASSE a signé un crack qui affole le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a annoncé une signature ce lundi. Le club stéphanois a officialisé la prolongation de Djylian N’Guessan. Agé de 16 ans, l'attaquant a signé son premier contrat professionnel, alors que plusieurs équipes étrangères avaient coché son nom. Le directeur sportif de la formation a affiché sa fierté en évoquant la situation de son joueur.

20 buts en 20 rencontres. Âgé de 16 ans, Djylian N’Guessan a réalisé une dernière saison mémorable, qui a été récompensée. Ce lundi, l’ASSE a annoncé que l’attaquant avait signé son premier contrat professionnel. Il s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’en juin 2027. Quelques minutes après avoir paraphé son contrat, N’Guessan a partagé ses émotions.

Mercato - ASSE : Il a vécu un calvaire après son transfert https://t.co/Wf7Wg74ajx pic.twitter.com/72tjWPFzSh — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

N'Guessan se lâche après sa signature

« C’est beaucoup de fierté de signer ce premier contrat car même si ce n’est pas une fin en soi, il valide de longues années de travail. Chaque éducateur de l’AS Saint-Étienne m’a apporté quelque chose qui me permet d’en être là aujourd’hui. Je les remercie tous, comme mon père également, car ils ont tous été importants. Ce contrat professionnel, c’est un objectif que je voulais atteindre. Maintenant, j’en ai beaucoup d’autres à aller chercher »a confié le joueur.

N'Guessan pas encore majeur et déjà suivi

Tout n’a pas été facile pour l’ASSE, qui a dû composer avec la concurrence de nombreuses équipes. « La signature professionnelle d'un joueur comme Djylian est une réussite pour tous les rouages du club. À son âge, il montre déjà de belles capacités, même s'il n’est qu'au début de sa carrière et qu'il lui reste encore beaucoup d’étapes à franchir. Il incarne notre projet qui s’appuie sur le Centre de formation pour développer de jeunes talents. Son sens du but lui vaut d’être déjà suivi par de nombreux clubs français ou étrangers, et le fait qu’il choisisse de s’engager avec l’AS Saint-Étienne montre qu’il veut faire partie de notre aventure » a déclaré Loïc Perrin.