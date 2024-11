Mercato - ASSE : Menacé de mort, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Anthony Mounier avait vécu une situation rare. En 2017, le joueur lyonnais avait renoncé à son prêt à l'ASSE après avoir reçu un nombre impressionnant de menaces. Aujourd'hui retraité des terrains, l'ancien ailier s'est confié sur son transfert avorté à Saint-Etienne et sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre les Verts.

Situation rare dans le football français. En janvier 2017, Anthony Mounier avait été contraint de renoncer à son prêt à l’ASSE en raison de la colère de certains supporters stéphanois, qui lui reprochaient son passé lyonnais, mais aussi certaines paroles injurieuses. Pourtant, quelques jours plus tôt, Mounier posait, tout sourire, avec son nouveau maillot vert en compagnie de Dominique Rocheteau.

Mounier dit tout sur l'ASSE

Retraité des terrains depuis un peu plus d’un mois, après une dernière pige à Athènes, Mounier s’est confié longuement sur cet épisode stéphanois. A l’origine, l’ailier ne souhaitait pas quitter Bologne, mais son manque de temps de jeu l’avait poussé à changer d’air et a, donc, entamé des discussions avec l’ASSE, entraînée alors par Christophe Galtier.

« Je n'ai rien pu faire»

« Après Bologne, je suis parti en prêt à Saint-Etienne, où j'ai cependant eu des problèmes avec les supporters. Je ne voulais pas quitter Bologne, mais quand on ne joue pas, il faut trouver un moyen de le faire. L'entraîneur de Saint-Etienne était entraîneur adjoint lorsque j'étais à Lyon et il m'a appelé pour y venir. C'était une grande équipe, avec un public incroyable, il y avait la Ligue Europa. L’objectif était de jouer six mois, puis le mercato estival s’ouvrirait. Au final, je n'ai pas pu signer et je n'ai rien pu faire. Il a fallu que je trouve une autre équipe, car en France il n'y avait rien d'intéressant, et j'ai trouvé le projet Atalanta » a confié Mounier au cours d’un entretien accordé à Calcio Bologna.