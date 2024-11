Mercato : L’ASSE prépare cinq transferts !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Limitée techniquement depuis le début de la saison, malgré un mercato estival complet, l'ASSE envisage de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Au moins cinq renforts sont attendus au mois de janvier et cette consolidation toucherait toutes les lignes, sauf celle du gardien de but où Gautier Larsonneur conserve la confiance de ses dirigeants

Ces dernières années, l’ASSE a sauvé sa peau grâce à un excellent recrutement hivernal. Bis repetita cette année. Le club stéphanois envisage de se montrer actif durant le mois de janvier afin de combler ses manques. Comme indiqué par Peuple-Vert, au moins cinq renforts seraient attendus.

L'ASSE veut renforcer sa défense

En défense, un remplaçant à Anthony Briançon, sur le départ, sera recherché. L’ASSE voudrait attirer un jeune joueur à fort potentiel pour préparer aussi l’après-Yunis Abdelhamid. Un latéral droit serait aussi ciblé pour épauler Yvann Maçon.

L'attaque va être chamboulée ?

Ce chantier va aussi toucher le milieu de terrain. Un profil défensif et un meneur de jeu pourraient rejoindre la formation d’Olivier Dall’Oglio durant le mois de janvier. La grave blessure de Ben Old contraint aussi l’ASSE à chercher un jeune ailier, capable de terminer la saison. En cas d’opportunité, les Verts ne ferment pas non plus la porte à l’arrivée d’un numéro 9. Le cahier de charges est déjà en place. Aux dirigeants de jouer.