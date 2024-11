Un milliardaire débarque à l’ASSE, un mercato XXL est réclamé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE est passée sous pavillon canadien durant l'été. Le milliardaire Larry Tanenbaum a pris les contrôles du club stéphanois et a délégué le rôle de dirigeant sportif à Ivan Gazidis, un ancien du Milan AC et d'Arsenal. Pour Claude Puel, la nouvelle direction va devoir mettre le paquet sur le recrutement si elle souhaite replacer l'ASSE sur l'échiquier.

L’ASSE a tourné une page importante de son histoire cet été. Non il n’est pas question de la remontée en Ligue 1, mais bien de la vente du club à Larry Tanenbaum, célèbre milliardaire canadien. Une nouvelle direction s’est installée et continue de prendre ses marques à Saint-Etienne, une ville qui espère retrouver l’ASSE dans le haut du tableau. Ancien de la maison verte, Claude Puel estime que la nouvelle direction en est capable.

La vente de l'ASSE est validée

« Je continue de suivre Saint-Étienne ainsi que tous les jeunes joueurs que j'ai aidés à lancer. C’est très positif pour Saint-Étienne d'avoir de nouveaux propriétaires, avec une vision différente et, surtout, des moyens financiers. Comme tout club qui veut évoluer dans l’élite, Saint-Étienne aura besoin de ces ressources pour espérer se maintenir et même viser des places de premier plan » a déclaré le technicien.

« Vendre le club a été une très bonne décision »

Mais selon lui, tout part d’un bon recrutement. « Ce n’est pas évident. Ils partent presque d'une page blanche, mais l'avantage est qu’ils semblent avoir les moyens financiers nécessaires pour bien recruter, former, et développer le potentiel de l'équipe afin de se maintenir. Vendre le club à ce moment-là, à des acheteurs disposant d’une solide assise financière, a été une très bonne décision. Maintenant, tout repose sur un recrutement judicieux et ciblé, en fonction du projet qu’ils souhaitent mettre en place : miser sur des joueurs expérimentés ou sur des jeunes à fort potentiel, tout en visant des résultats pour maintenir le club » a-t-il lâché à Peuple-Vert.