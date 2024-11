Mercato : L’ASSE a proposé une fortune à une légende de l’OL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Surnommé « le petit prince de Gerland », Fleury Di Nallo est l'une des figures emblématiques de l'OL. Joueur, puis directeur sportif, l'homme âgé de 81 ans reste un homme adulé à Lyon. Mais peu de gens le sachent, l'attaquant a bien failli rejoindre l'ASSE, l'ennemi régional, dans les années 60. Mais ce transfert n'a jamais vu le jour. Voici les raisons.

Enfant de Lyon, Fleury Di Nallo aurait pu défendre les couleurs de l’ASSE au cours de sa carrière. En 1967, l’OL traverse une grave crise sportive caractérisée par une fuite des talents. Alors attaquant vedette, Di Nallo s’interroge sérieusement sur son avenir. Le joueur va alors solliciter son président pour obtenir une revalorisation salariale.

Mercato - ASSE : Il a vécu un calvaire après son transfert https://t.co/Wf7Wg74ajx pic.twitter.com/72tjWPFzSh — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

De l'OL à l'ASSE, il n'y a qu'un pas

« Là où c’est passé le plus proche, c’était en 1967. A l’époque, j’étais titulaire en équipe de France. A l’Olympique Lyonnais, tous les bons joueurs de 1964 étaient partis. En fin de saison, j’étais allé voir le directeur sportif pour lui demander une augmentation. Il m’avait dit : « Mais ça va pas ? Tu es un voleur ! Trouve-toi un club qui te donne ça… » a confié Di Nallo lors d’un entretien accordé à But Football Club.

« Il m’a proposé trois fois ce que donnait l’OL »

Et c’est à l’ASSE que le joueur va chercher refuge. Dirigé par l'emblématique Roger Rocher, le club stéphanois va, alors, lui proposer une offre XXL. « Avec un ami, on a appelé le président de Saint-Etienne Roger Rocher. Quand il a entendu ça, il nous a dit : « Venez vite chez moi ». On est parti dans sa maison sur les hauteurs de Saint-Etienne. Il m’a proposé trois fois ce que donnait l’OL avec une triple prime. Ils avaient fait une offre de 50 millions de francs (732 000€ actuels). L’OL a dit non et m’a finalement donné l’augmentation que j’avais demandé au départ » a-t-il déclaré.