Transferts : Un buteur recale l’ASSE à cause des insultes

Bafétimbi Gomis a profité du derby entre l'ASSE et l'OL pour annoncer la fin de sa carrière. Sans club depuis son départ du Kawasaki Frontale, l'ancien international français a décidé de dire stop, alors que certains équipes l'avaient sollicité ces derniers temps. Après avoir annoncer sa retraite, le joueur a révélé qu'il était proche de rejoindre l'ASSE ces derniers mois.

De passage à Lyon ce dimanche, Bafétimbi Gomis a officialisé la fin de sa carrière : « C’est un jour symbolique, ces deux clubs m’ont vu grandir et m’ont tout donné. Je tire ma révérence. Ce n’était pas une décision facile mais le cœur y est. […] Je laisse place à un nouveau chapitre de ma vie, mais je resterai dans le football pour d’autres projets » a confié l’ancien international français. Dans le même-temps, Ouest-France a publié un entretien de Gomis dans lequel il révèle avoir été proche de faire son retour à l’ASSE ces dernières semaines. Le deal n'a jamais vu le jour pour une raison bien précise.

Gomis refuse l'ASSE pour une incroyable raison

« Un retour à l’ASSE ? Le club a essayé en 2012 ou 2013 et après mon passage en Arabie saoudite (2018-2022). Malheureusement, j’aurais voulu et je pense que j’aurais pu les sauver de cette relégation en Ligue 2, mais, en toute humilité, je ne me voyais pas rentrer dans un stade où mes enfants allaient entendre toutes les sortes de noms d’oiseaux… » a-t-il déclaré ce dimanche.

Rennes l'a aussi contacté

L’ASSE n’est pas la seule équipe à avoir tenté le coup en Ligue 1. « J’avais failli venir car j’avais déjà échangé avec Olivier Létang (président de Rennes entre 2017 et 2020), mais aussi Florian Maurice (2020-2024). Le Stade Rennais, c’est un club que j’aime beaucoup. Malheureusement, les choses n’ont pas pu se faire » a déclaré un Gomis apaisé, après avoir pris cette décision.