«C’est la première fois» : Renfort majeur à l’ASSE, il hallucine !

C’est le retour du derby ce dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Après deux ans en deuxième division, l’ASSE a retrouvé l’élite et s’apprête à défier l’OL à l’extérieur. Olivier Dall’Oglio pourra compter sur un Zuriko Davitashvili en forme depuis le début de saison et déterminé à marquer les esprits.

Si l’AS Saint-Étienne est déjà en difficulté dans ce début de saison, Olivier Dall’Oglio peut néanmoins compter sur Zuriko Davitashvili pour relever la tête. Arrivé en provenance des Girondins pour 6M€ l’été dernier, l’ailier de 23 ans totalise 5 buts et 2 passes décisives, lui permettant d’être élu meilleur joueur de Ligue 1 en octobre. Avant d’aller défier l’OL, Zuriko Davitashvili a pu se prononcer sur cette récompense et le choc qui l’attend.

« Toute mon énergie est concentrée sur ce match »

« Je suis très fier de remporter ce trophée. Sans le reste de l’équipe, tout ça ne serait pas possible. Je travaille très dur chaque jour et je suis heureux que les fans aient voté pour moi, c’est un réel plaisir. J’espère continuer vers cette voie, maintenant, on a un gros match à venir, un derby face à Lyon et toute mon énergie est concentrée sur ce match », a confié Zuriko Davitashvili dans un entretien diffusé ce dimanche dans l'émission Téléfoot.

« C’est la première fois de ma vie que je vois une telle atmosphère »

Alors que les Stéphanois ont pu compter sur la présence de leurs supporters à l’entraînement avant le derby à Lyon, le Géorgien avoue avoir été impressionné : « C’est dingue de voir tous ces gens venir aussi nombreux à l’entraînement, venir chanter, nous supporter avant un tel match pour nous encourager. C’est la première fois de ma vie que je vois une telle atmosphère, maintenant tout le monde est prêt pour la bataille du derby et j’espère que le résultat sera bon. » Le coup d'envoi sera donné à 20h45 ce dimanche.