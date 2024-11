L'ASSE boucle deux transferts et se fait tacler !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la tête de l'ASSE entre 2019 et 2021, Claude Puel avait suivi le cahier de charges de son équipe en recrutant des joueurs à moindre coût. En pleine période COVID, il avait alors soufflé le nom d'Yvan Neyou, qui évoluait alors à Braga. Mais le joueur est sorti des radars après le départ du technicien. Un regret pour Puel, qui est revenu sur cette opération.

La crise du COVID-19 avait obligé les équipes à suivre une cure d’austérité. A la tête de l’ASSE durant cette période, Claude Puel avait reçu l’ordre de chercher des joueurs à moindre coût. Très vite, ses recherches l’ont mené au Portugal et notamment au Sporting Braga. Là-bas, le technicien découvre le talent d’Yvan Neyou, formé à Sedan, mais parti très tôt à l’étranger.

Des débuts en fanfare pour Neyou

« Notre rencontre résulte d’une histoire particulière. Yvan est passé à côté des circuits, je connaissais son représentant quand il était en équipe réserve de Braga. On m’a montré des images et je l’ai trouvé intéressant avec de grosses qualités » a déclaré Puel à Foot Mercato. Quelques jours après son arrivée à l’ASSE, le technicien le faisait débuter en finale de Coupe de France face au PSG. «Si vous aimez le jeu, des joueurs comme Yvan Neyou vous font aimer le foot, et pas simplement des joueurs physiques, trop privilégiés aujourd’hui. La finale de Coupe de France a été le match déclic, il a été extraordinaire et bluffant car personne ne connaissait vraiment son niveau» a admis le coach.

« Je trouve ça dommage »

Mais la situation s’est très vite détériorée pour Neyou. Répertorié comme un protégé de Puel, il a disparu des radars après le départ du coach en 2021, tout comme Mahdi Camara. « Je trouve dommage que l’ASSE, après mon départ, n’ait pas cru en lui vu le niveau qu’il affichait. Il formait une belle doublette avec Mahdi Camara, aujourd’hui à Brest. Des meilleurs amis dans la vie de tous les jours, et des joueurs sur lesquels Saint-Étienne n’a pas compté, et quand on voit leur niveau aujourd’hui, c’est dommage » a lancé Puel ce samedi.