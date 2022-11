Mercato - ASSE : Claude Puel lâche tout sur son passage au club

La rédaction

Arrivé à l’ASSE en octobre 2019, Claude Puel est depuis sans club depuis son licenciement en décembre 2021. Lors d’un entretien accordé à Sofoot, il est revenu sur son passage dans le club stéphanois. L’ancien entraîneur a notamment avoué avoir refusé de rejoindre les Verts avant d’accepter le poste quelques mois plus tard.

Lors d'un entretien accordé à Sofoot , l'ancien entraîneur des Verts en a profité pour évoquer son passage au club.

« Je n’avais pas donné suite à ces premiers contacts »

Arrivé en octobre 2019, Claude Puel a avoué avoir refusé de rejoindre l’ASSE en juin 2019 après que Jean-Louis Gasset ait quitté le club. « Peut-être, oui. À Saint-Étienne, j’ai signé en octobre 2019, alors que l’équipe était avant-dernière. Quand Jean-Louis Gasset avait quitté le club, en juin de la même année, on m’avait approché, mais je sentais l’effectif vieillissant, pas forcément armé pour jouer la Ligue Europa. Je n’avais pas donné suite à ces premiers contacts. J’ai finalement accepté cinq mois plus tard. »

« J’ai vite compris que la situation était difficile du point de vue économique »