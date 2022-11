Messi, Benzema, Nkunku… Toutes les infos mercato du 21 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : L'Inter Miami passe à l'action pour Messi

En fin de contrat avec le PSG qui envisage de le prolonger conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, Lionel Messi ne manque pas de prétendants sur le marché... et même loin de l'Europe. L'émission espagnole El Chiringuito annonce en effet que la direction de l'Inter Miami serait déjà en train de négocier avec Messi pour une arrivée libre l'été prochain. La franchise de MLS, qui appartient à David Beckham, lance donc les grandes manoeuvres pour attirer l'attaquant du PSG.



Le Real Madrid ne recrutera personne pour remplacer Benzema

Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Karim Benzema est victime d'une blessure au quadriceps de la cuisse gauche. Mais faut-il pour autant s'attendre à ce que le Real Madrid s'active en vue du mercato pour pallier à ce pépin physique ? À en croire les révélations de MARCA , il n'en est rien, et la direction du club merengue n'aurait aucunement l'intention de recruter un nouveau buteur en janvier pour remplacer Benzema.



EXCLU : Nkunku a bouclé son transfert à Chelsea